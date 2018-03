PIZZA CON SCAROLA

Una ricetta classica napoletana conosciuta ed apprezzata in tutta Italia.

Buona e saporita anche il giorno dopo.

Pasta:

500gr. farina 0

3 cucchiai olio extv

1 cucchiaino zucchero

2 cucchiaini sale

10gr. lievito

250ml acqua



Ripieno

1 kg. scarola riccia

50 gr. acciughe salate

100 gr. olive nere di Gaeta o taggiasche

30 gr. capperi

semi di finocchio

5 cucchiai di olio extv.

30 gr. pinoli

30 gr. uvetta



Lessare in acqua poco salata la verdura dopo averla ben lavata. Lasciare scolare la scarola in un colapasta e tagliuzzarla. Mettere a soffriggere l’olio con l’aglio ed appena si imbiondisce unire capperi, uvetta, pinoli, olive e la scarola ben strizzata. Mescolare gli ingredienti aggiungere le alici diliscate e lavate e continuare a rosolare fino a fare assorbire l’eventuale liquido. Togliere dal fuoco e fare raffreddare. Preparare l’impasto sciogliendo in una ciotola il lievito nell’acqua, unire gli altri ingredienti ed in ultimo il sale. La pasta va lavorata energicamente per circa 20’.

Quando il volume della pasta sarà raddoppiato dividerla in due parti non uguali e ricavarne due dischi. Con il più grande rivestire il fondo della teglia, unta d’olio, in modo da ricoprire anche il bordo, farcire con la verdura e chiudere con l’altro disco di pasta.

Accavallare la pasta del disco inferiore su quello di copertura per sigillare bene i bordi. Ungere con olio la superficie e bucherellarla con una forchetta. Infornare in forno preriscaldato a 200° per 40’ circa fino a dorarsi. Non va servita calda ma tiepida o fredda.

Buon appetito, Nellina.