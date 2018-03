BACI DI DAMA

Il bacio è il contatto delle labbra tra due persone in questo caso sono due biscottini che si accoppiano ma che allo stesso modo lasciano dentro mille sensazioni indimenticabili come il bacio della persona amata.



Ingredienti:

250 gr. nocciole sgusciate (le tonde di Giffoni)

250 gr. farina

250 gr. burro

250 gr. zucchero

100 gr. cioccolato fondente





Tostare le nocciole in forno per 10' a 180°. Staccare la pellicina, metterle nel mixer con 2 cucchiaini di zucchero e ridurle in polvere. In una terrina unirle allo zucchero rimasto, al burro ammorbidito ed alla farina.

Ricavare dal composto dei cordoni di 3 cm di diametro, tagliare a pezzettini ed arrotolare tra le mani formando tante palline. Collocarle in una teglia rivestita di carta forno e cuocere in forno per 15' a 160°. Appena sfornate risultano morbide ma si induriscono raffreddandosi.

Per ottenere i baci accoppiare le calottine ottenute a 2 a 2 stendendo nel mezzo uno strato sottile di cioccolato fuso. Conservare i biscotti in scatole di latta oppure molto più carini presentarli avvolti uno per uno in carte colorate.

Buon appetito, Nellina.