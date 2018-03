MELANZANE ARROSTITE NEL FORNO

Non solo più facili e pratiche di quelle cotte alla brace ma soprattutto morbide e non secche. Prendono più sapore se preparate con largo anticipo.



Per 4 persone

4 melanzane tonde medie

Olio,

aglio,

prezzemolo,

sale,

origano,

aceto





Lavare e tagliare a fette tonde le melanzane e sistemarle in un colapasta. Salare e lasciare un’ora a perdere il loro liquido amarognolo. Ungere con poco olio una teglia antiaderente capiente e mettere le fette di melanzane una accanto all’altra in modo da coprirne tutto il fondo senza accavallarle. Infornare a 200° per 10’ poi girare ogni fetta e continuare la cottura per altri 10’. In una ciotola versare 5 cucchiai di olio e 3 di aceto, aggiungere il prezzemolo tritato, l’aglio a fettine e l’origano. Emulsionare con una forchetta e versare sulle melanzane. Lasciare che si insaporiscano almeno un’ora prima di servire.

Buon appetito, Nellina.