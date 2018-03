TUBETTI COZZE E FAGIOLI

Un matrimonio ben riuscito peccato che sia di breve durata, giusto il tempo di spazzolarsi tutto quello che c’è nel piatto.





Per 4 persone:

1 scatola da 400 gr. fagioli cannellini o 250 gr. freschi

1 kg. cozze,

4 cucchiai di olio extv.

2 spicchi di aglio

prezzemolo, pepe.

4 pomodorini freschi,

200 gr. pasta tubetti rigati.

In estate questo piatto è molto gettonato e si prepara con i fagioli freschi che vanno prima sgranati e poi lessati. In inverno invece quelli secchi hanno bisogno di stare in ammollo per 1 notte in acqua fredda e poi cotti lentamente. Per chi ha fretta vanno bene anche quelli in scatola ma privati della loro acqua e sciacquati.



Le cozze vanno lavate bene e poi messe, senza acqua, sul fuoco in un tegame coperto. Quando il calore le avrà aperte, sgusciarle conservando la loro acqua. In una pentola capiente mettere l’olio con un trito di aglio.



Lasciare imbiondire ed unire i pomodori a tocchetti. Dopo 10’ aggiungere i fagioli lessati e l’acqua delle cozze, filtrata, in piccole dosi per evitare di avere la pietanza troppo salata. Cuocere la pasta in acqua senza sale ed a metà cottura versarla nella zuppa insieme alle cozze.

Ultimare la cottura aggiungendo se necessario o acqua dei fagioli o acqua delle cozze per regolare la sapidità.



Servire con prezzemolo e pepe.



Buon appetito, Nellina.