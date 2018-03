PORRI AL FORNO

Un piatto di verdura che diventa un sostanzioso e gradito secondo.



Per 4 persone:

4 porri grossi

8 fette di pancetta stagionata

1 scamorza affumicata

100 gr. parmigiano gratt.

Pepe e noce moscata.

Per besciamella: 50 gr. burro, 50 gr. farina, ½ litro latte, pizzico sale.



Preparare la besciamella. Pulire i porri eliminando le radici e la parte superiore più verde delle foglie lasciandoli lunghi 20cm. circa. Tagliarli verticalmente in 2 parti e lavarli bene eliminando l’eventuale terra tra le foglie.



Mettere a lessare i porri in una pentola con acqua e sale e saranno cotti quando la forchetta entrerà facilmente nella base bianca del porro. Scolare e lasciare che si raffreddino.



In una pirofila da forno stendere sul fondo un po’ di besciamella. Avvolgere intorno ad ogni mezzo porro una fetta di pancetta e sistemarli in fila nel tegame. Disporre sopra uno strato di fette di scamorza, una spolverata di pepe e coprire il tutto con besciamella e parmigiano grattugiato. Inf. 180° per 20’. Buoni sia caldi che freddi.



Buon appetito, Nellina.