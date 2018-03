BASTONCINI DI POLENTA CON LE RAPE

Abbinamento ideale anche per i vegetariani e nonostante la frittura molto digeribile. Può essere un modo per utilizzare avanzi di polenta.



Per 4 persone:

Polenta:

400 gr. di farina di mais,

1 litro di acqua,

½ cucchiaino di sale,

1 cucchiaio di olio.

1 ½ kg broccoli di rape

3 cucchiai olio, aglio, peperoncino.







La regola per ottenere una buona polenta è di cuocerla in un liquido che sia 3 volte superiore al suo peso. In questo caso soltanto, dovendola friggere, bisogna ridurre la quantità d’acqua per evitare che si spappoli nell’olio. Mettere l’acqua sul fuoco con olio e sale. Prima che venga a bollire versare con una mano un pugno di farina per volta e con l’altra girare continuamente, per evitare la formazione di grumi.

Continuare a mescolare fino alla cottura per circa 20’. Per vedere se è cotta poggiare un pochino di composto su un piattino, se si stacca completamente è pronta. Versare su un tagliere e livellarla con le mani bagnate. Lasciare che si raffreddi completamente per alcune ore, più si asciuga migliore sarà il risultato. Volendo si può preparare il giorno prima o utilizzare polenta avanzata. Tagliare a bastoncini e friggere in olio profondo, in una padella antiaderente, facendoli dorare da ogni parte.

Poggiare su carta assorbente a perdere l’unto. Pulire, lavare e lessare in acqua salata i broccoli. Saltarli in padella dopo aver rosolato l’aglio nell’olio. Unire la polenta ai broccoli e servire.

Buon appetito, Nellina.