PETTO DI POLLO ALLA SUPREME

Eccellente abbinamento di sapori come eccellente è l’apprezzamento di questa ricetta.



Per 4 persone

4 fette di petto pollo

200 gr. misto funghi surgelato o funghi freschi

1 spicchio aglio

sale,

50 gr. burro o olio extv

2 cucchiai di cognac

mandorle salate.



Vellutata:

30 gr. burro + 30 farina + 4 dl brodo di pollo.



Infarinare i petti di pollo e rosolarli in padella con olio o burro. Metterli da parte. Nel loro sugo di cottura cuocere i funghi con l’aglio, infilzato da uno stuzzicadenti per poterlo facilmente eliminare, ed il sale. Quando sono rosolati sfumare con 2 cucchiai di cognac. Preparare la vellutata facendo sciogliere in un pentolino il burro poi versare la farina girare velocemente facendola imbiondire. Unire lentamente il brodo (fatto con gli scarti del pollo) mescolando sempre fino ad ottenere una crema abbastanza liquida. In una pirofila da forno mettere a strati prima i petti di pollo sopra i funghi ed infine coprire con la vellutata e le mandorle. Mettere in forno a gratinare a 180° per 15’.

Buon appetito, Nellina.