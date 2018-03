CECI CROCCANTI

Si smette di mangiarli solo quando sono finiti. Sfiziosi da sgranocchiare mentre si gioca a carte.



INGREDIENTI



500 gr. ceci secchi

foglie alloro

sale

olio







Tenere a bagno per una notte i ceci in acqua fredda con 1 cucchiaino di bicarbonato. Al mattino sciacquare e sistemare i ceci in una teglia unta con un filo d’olio. Aggiungere alcune 2 o 3 foglie di alloro, sale ed infornare a 180° per 15’ poi abbassare a 160° e continuare la cottura per altri 30’circa. Raffreddandosi diventano croccanti. Si conservano in barattoli di vetro per molti giorni.

Buon appetito, Nellina.