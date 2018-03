ARROSTO DI MAIALE PRUGNE, ALBICOCCHE E CASTAGNE

Per le feste natalizie pensiamo a qualcosa di insolito da portare a tavola, questo piatto dal gusto agrodolce e delicato è molto indicato per questa occasione.



INGREDIENTI

1 kg. arista disossata

Prugne

Albicocche secche

10 castagne arrostite

1 cipolla

1 cucchiaio miele

1 bicchiere vino bianco

1 bicchiere acqua

3 rametti di rosmarino

50gr. burro, sale, pepe.





Acquistare un pezzo intero di arista meglio se con un po’ di grasso intorno e praticare con un coltello lungo un foro in cui inserire albicocche e prugne secche. Massaggiare prima con poco olio e poi legare intorno alla carne con uno spago i rametti di rosmarino. Cospargere sale e pepe. Trasferire l’arista in una pirofila in cui si è precedentemente soffritta la cipolla nel burro e poi aggiunto il miele. Rosolare prima il rotolo di carne sul fuoco poi unire il vino bianco e l’acqua. Infornare a 160° per circa 1 ora e 30’. Girare la carne di tanto in tanto irrorandola con il liquido fuoriuscito ed a metà cottura unire le castagne arrostite. Servire a fette con il suo sugo.

Buon appetito, Nellina.