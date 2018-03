Liquore al cioccolato

LA RICETTA DEL GIORNO. Ottimo sui gelati, creme caramel, cartellate, panettone, pandoro, banane o macedonie.



1 l. latte fresco intero,

800 gr. zucchero,

250 gr. cacao amaro in polvere,

250 gr. alcool a 90°.



In un tegame di acciaio mescolare zucchero e cacao poi aggiungere il latte poco per volta.

Porre la pentola sul fuoco e lasciare bollire per 3 minuti.

A freddo unire l’alcool.

Versare in bottiglie di vetro scuro ed agitare bene prima dell’uso.

Si conserva per circa 2 mesi in frigo.

Servire con biscottini da intingere nel liquore o come indicato sopra.



Buon appetito, Nellina