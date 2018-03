BABA’ IN BARATTOLO

Preparare tanti piccoli barattoli di babà al liquore può essere un’idea per i regalini di Natale!





Ingredienti

1 confezione di babà secchi piccoli da 500 gr.

Bagna:

750 gr. acqua

400 gr. zucchero

1 limone

250 gr. rum o strega o limoncello

Barattoli di vetro con coperchio.

La quantità è indicativa sarete voi a stabilirla. Collocare i piccoli babà delicatamente nei barattoli, ben puliti, senza premere. In un pentolino far bollire per 15’ l’acqua con lo zucchero e la scorza del limone.



Quando lo sciroppo si sarà completamente raffreddato unire il liquore che più vi piace. Consiglierei di prepararli con liquori diversi per assaporarne i vari gusti.



Versare il liquido nei barattoli ed attendere che i babà si imbevano bene. Essendo come una spugna il liquido scomparirà e sarà necessario rimboccare ancora prima di chiuderli ermeticamente. Riporre al buio e consumare dopo una settimana.



Buon appetito, Nellina.