TAGLIATELLE AL RAGU' senza glutine

Anche sulla tavola dei celiaci non può mancare un piatto classico della cucina italiana come questo. La preparazione è molto semplice, e , per chi la conosce già, basta adattare la ricetta tradizionale a quella senza glutine facendo attenzione a scegliere tutti ingredienti gluten free.

Ingredienti per 4 persone per il sugo

4 cucchiai di olio

soffritto fresco di sedano, carota, cipolla

300 gr. di macinato misto vitello e maiale

1/2 bicchiere di vino bianco

1/2 bicchiere di acqua

1 barattolo di passata di pomodoro

1 dado senza glutine

sale q.b. Ingredienti per le tagliatelle

300 gr. di mix di farina per celiaci

3 uova.



Far soffriggere cipolla, sedano e carota nell'olio. Aggiungere il macinato e un pizzico di sale. Farlo rosolare a fuoco vivace e poi lasciarlo cuocere fin quando la carne non assume una colorazione chiara. Versare il mezzo bicchiere di vino bianco e alzando la fiamma del fornello far evaporare bene. Aggiungere successivamente la passata di pomodoro, il dado e 1/2 bicchiere di acqua. Lasciare cuocere a fuoco moderato per circa 1 ora girando do frequente.

A fine cottura si può aggiungere un cucchiaio di latte per legare maggiormente il sugo.

Nel frattempo che cuoce il sugo disporre i 300 gr. di farina a fontana, rompere le 3 uova ed impastare. Lavorare bene la pasta con le mani fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Una volta che si è ottenuto un bel panetto stendere la pasta a mano con il mattarello (o con la macchina). Una volta terminata la stesura,, a arrotolare bene la sfoglia su se stessa, aiutandovi con della farina, e con un coltello tagliate le tagliatelle della larghezza che preferite.

Cuocete in acqua bollente per circa 5 minuti e farla saltare in padella con il sugo pronto.