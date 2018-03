CASTAGNE “ALLESSE”

Chi di noi non ricorderà la propria infanzia quando mamme e nonne le cucinavano così? E’ emozionante risentirne il profumo e ritrovarne il sapore.



INGREDIENTI

1kg. castagne

4 o 5 foglie di alloro

1 cucchiaino semi finocchio selvatico

1 cucchiaino sale

acqua q.b.





Scegliere castagne belle grosse e sane. Per questo modo di cucinarle non ci sono difficoltà ci vuole solo un po’ di pazienza nel togliere ad ogni castagna cruda la buccia ( detta pericarpo) lasciando la pellicina interna(detta episperma).



Dopo aver sciacquato i frutti metterli in un tegame con alloro, finocchio e sale. Aggiungere acqua fino a coprirli e lasciare cuocere a fuoco moderato per 40’ circa.



Le castagne scolate si portano a tavola belle fumanti e si mangiano dopo aver eliminato la pellicina che le riveste.



Buon appetito, Nellina.