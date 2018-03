Involtini di verza

LA RICETTA DEL GIORNO. Ricetta non difficile, relativamente veloce, leggera e di effetto.

4 foglie di verza grandi o 8 piccole

2 salsicce, 1 patata lessa media,

2 carote, 2 coste di sedano, 1 cipolla,

1 spicchio di aglio, sale, pepe,

peperoncino, 2 cucchiai d’olio extv.



Sbollentare in acqua salata le foglie di verza per 3’. Scolare ed eliminare la venatura dura centrale. Lessare la patata con la buccia. Sbucciarla e schiacciarla con una forchetta quando è ancora calda. In una padella con l’olio fare appassire le verdure a tocchetti con l’aglio, il peperoncino ed un pizzico di sale. Unire le salsicce sbriciolate e lasciare cuocere dolcemente fino a rosolare. Togliere dal fuoco ed amalgamare la patata. Dividere la farcitura in 4 parti. Stendere su di un vassoio le 4 foglie di verza oppure assemblarne 2 a 2 di quelle piccole e riempire con il composto. Avvolgere le foglie intorno al ripieno e piegare sotto le parti laterali. Trasferire gli involtini in una pirofila unta con un filo d’olio ed infornare a 180° per 15’.



Buon appetito, Nellina