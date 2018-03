MERENDINE ALLA RICOTTA

Dolcetti facili che le mamme attente all’alimentazione dei loro figli possono preparare con ingredienti sani e salutari bandendo i prodotti confezionati.







INGREDIENTI

200 gr di ricotta

200 gr di farina

200 gr di zucchero

3 uova

1 bustina di lievito

1 bustina di vanillina

scorza di limone grattugiato

cannella q.b.

zucchero a velo o a granella q.b

a piacere:

gocce di cioccolato

1 bicchierino di marsala o 1 cucchiaino di acqua fiori d’arancio





Montare lo zucchero con le uova e quando il tutto appare gonfio e spumoso unire la buccia di limone grattugiata e la ricotta. Miscelare farina, lievito e cannella ed aggiungerlo a cucchiaiate al composto amalgamando sempre con il frullatore per altri 15’. Infine aggiungere a piacere gocce di cioccolato ed il liquore. Preriscaldate il forno a 180°, intanto versare il preparato nei pirottini di carta, cospargere granella di zucchero sulla superficie ed infornare per 20’. Volendo si può utilizzare uno stampo unico o a ciambella ed in quel caso il tempo di cottura sarà di circa 30/40’. Si consiglia sempre di fare la prova stecchino se infilzandolo nella torta parte dell’impasto resta attaccato è ancora cruda al suo interno se ne esce pulito è pronta.

Buon appetito, Nellina.