Canederli allo speck senza glutine

Ingredienti

4 persone

250 g di pane senza glutine raffermo

150 g di speck

2 uova

250ml di latte

1 cipolla, tritata finemente

1 cucchiaio di burro

2 cucchiai di prezzemolo tritato

1 cucchiaio di erba cipollina tritata

30 gr di farina senza glutine

sale e pepe





Tagliare il pane raffermo a dadini di circa mezzo centimetro di lato. Affettare a dadini anche lo speck molto fini di circa 5 mm per lato. Tritare finemente la cipolla e farla rosolare in una padella con del burro fuso. Aggiungere lo speck. Togliere tutto dal fuoco ed in un recipiente versare la cipolla ,lo speck e il pane.

Incorporare anche le uova sbattute, il latte, il prezzemolo e l'erba cipollina. Pepare e salare. Mescolare bene e lasciare riposare per 20 minuti. Aggiungere ora la farina. Formare con le mani i canederli formando delle palle di diametro di circa 5-6 cm.

Cuocere in brodo per 15 minuti circa a fuoco basso. L'acqua deve bollire ma al minimo.

E' importante che il pane venga lavorato sempre con delicatezza in modo che non si spappoli, ma conservi la sua porosità. Se i canederli risultano troppo molli mentre si compongono con le mani aggiungere pangrattato senza glutine e non farina.