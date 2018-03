CUBETTI CONGELATI

Quante volte ci avanzano piccole quantità di sugo di pomodoro o brodo di carne o di pesce e non sappiamo cosa farne? Per non sprecare versiamo tutto nelle vaschette del ghiaccio e congeliamo. Ogni cubetto servirà a dare un tocco in più alle nostre pietanze.

Quante carote, sedano o cipolle marciscono prima di utilizzarle? Si sa che questi tre tipi di vegetali si utilizzano insieme in molte pietanze e trovarle già pronte e sminuzzate sono una manna dal cielo. Lavare e tagliare con il mixer o con una mandolina le verdure. Fare tanti piccoli mucchietti e posizionarli in una vaschetta degli alimenti di polistirolo. Mettere in frigo e quando si saranno congelati trasferiteli in un sacchetto degli alimenti.

Quando facciamo aprire sul fuoco cozze o vongole per sgusciarle, con il liquido che avanza riempite le vaschette del ghiaccio e dopo congelate riunite i cubetti in un sacchetto per occupare meno spazio nel freezer. Un cubetto nelle pietanze di pesce ne esalterà il sapore.



Lo stesso sistema per conservare sugo di pomodoro o di arrosto, brodo di carne o di pesce.

Quando si prepara il limoncello si utilizzano sole le bucce e non si sa poi come utilizzare i limoni. Il succo congelato nelle vaschette si può utilizzare per aromatizzare bibite o coctail. Un bicchiere di acqua durante i pasti bevuto con un cubetto di succo di limone dicono che combatte il colesterolo cattivo.

Cubetti di pesto o semplicemente basilico frullato con qualche cucchiaio di olio può essere utile in inverno per profumare i sughi.

Buon appetito, Nellina.