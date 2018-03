PATATE E PEPERONI CRUSCHI

Un piatto povero di quando c’era poco e bastava poco a dare sapore al cibo. Contorno semplice semplice da servire caldo, tiepido o freddo.



Per 4 persone:

1kg. patate

8 peperoni cruschi

6 cucchiai olio extv

sale





Ogni tanto mi riaffiorano alla mente le ricette della mia radice lucana da parte materna, accantonate forse perché di estrema facilità e povere di ingredienti ma che a ricordarle viene l’acquolina in bocca. Lessare le patate in acqua salata, pelarle e schiacciarle quando sono calde. A parte in un padellino mettere olio extv. e peperoni cruschi interi ma privati dei semi, portare sul fuoco e girarli continuamente così da rosalarli da tutti i lati facendo molta attenzione a non farli annerire, il bruciato li renderebbe amari ed immangiabili. Togliere i peperoni dall’olio e salarli. Condire le patate con l’olio che i peperoni hanno tinto di rosso e servire con i peperoni interi o sbriciolati grossolanamente.

Buon appetito, Nellina.