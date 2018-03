TIRAMI SU AL BICCHIERE

Ecco una ricetta semplice ma di effetto. Buono per tutti e senza alcuna differenza con quello che contiene glutine.



Ingredienti per 5 persone



200 gr. di savoiardi difarina di riso

250 gr. di mascarpone

3 uova

70 gr. di zucchero

cacao amaro senza glutine

6 tazzine di caffè

5 bicchieri da 50 cc.





Preparare il caffè cosi che questo abbia il tempo di raffreddarsi mentre prepariamo la crema. Separare le chiare d'uovo dai tuorli, montare a neve i 3 albumi, e successivamente, in un altro recipiente sbattere con le fruste elettriche i 3 tuorli con lo zucchero. Incorporare il mascarpone e continuare e mescolare finchè non si raggiunge una densità cremosa ed omogenea. Unire il composto con gli albumi montati a neve, con un mestolo, girando dal basso verso l'alto, in modo che gli albumi non si smontino. Questa crema risulterà più liquida rispetto al tiramisù preparato in una pirofila in quanto è una ricetta al bicchiere. Immergere velocemente i savoiardi nel caffè precedentemente raffreddato, in modo che siano ben bagnati ma non zuppi. Disporli in un primo strato, sia sul fondo che ai lati del bicchiere. Coprirli con un primo strato di crema e continuare alternando pezzetti di savoiardi imbevuti di caffè e crema finchè non si raggiunge la sommità del bicchiere. Spolverare con cacao amaro e decorare con un savoiardo. Prima di servirlo farlo riposare in frigo per un paio d'ore. In questa ricetta il gusto è del tutto uguale al tiramisù col glutine, ai i non celiaci che lo assaggiano lo preferiscono a quello classico, in quanto risulta più leggero