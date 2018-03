SFOGLIATA DI BIETOLE E PATATE

Non ci vuole molto tempo per prepararla ed è buona sia calda che fredda.





Per 4 persone:

1 conf. pasta sfoglia congelata da 500gr.

500gr. bietole

2 o 3 patate

4 cucchiai olio extv.

2 spicchi aglio

pepe

sale

5 uova

50gr. pecorio o parmigiano gratt.

300gr. provola affumicata appassita

maggiorana.





Lavare molto bene le bietole, spezzare non di netto l’estremità del gambo e tirare per eliminare i filamenti fino alla foglia. Lessare insieme, in acqua salata, bietole e patate a tocchi grossi poi scolare bene e schiacciare grossolanamente con la forchetta. In una padella fare rosolare l’aglio, eliminarlo, ed aggiungere bietole e patate. Saltare in padella brevemente. Amalgamare al composto freddo le uova, il formaggio grattugiato, la provola affumicata a tocchetti e la maggiorana. Aggiungere sale e pepe. In una teglia rivestita di carta forno stendere sul fondo un rotolo di pasta sfoglia, riempire con il composto e ricoprire con l’altro rotolo. Spennellare con un tuorlo d’uovo la superficie e bucherellarla con una forchetta. Preriscaldare il forno ed infornare a 200° per 30’ circa.

Buon appetito, Nellina.