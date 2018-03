ARANCINI DI RISO SENZA GLUTINE

LA RICETTA. Gli arancini di riso ripieni di mozzarella e carne sono un piatto gustoso anche per chi è intollerante al glutine.



Se si scelgono accuratamente gli ingredienti gluten free si potranno assaporare arancini croccanti e dal sapore del tutto simile a quelli tradizionali.



Ingredienti per 10 arancini:

300 gr. di riso Carnaroli

1 dado vegetale senza glutine

100 gr. di carne macinata

100 gr. di mozzarella

1 uovo

20 grammi di burro

parmigiano

1 cipolla piccola

50 gr. di farina di riso

50 gr. di farina di mais

2 cucchiai di olio extra vergine

1/2 bicchiere di vino bianco

1tazza di passata di pomodoro

sale





Per la preparazione del riso

Mettere in una pentola il riso e aggiungere dell'acqua fino a coprire il riso. Salare e far cuocere a fuoco lento per 15-18 minuti. Facendo cuocere il riso in questo modo "cottura pilaf" , l'amido rimarrà nel riso e aiuterà a raggiungere una consistenza migliore per poter assemblare gli arancini. Far raffreddare il riso e aggiungere il burro, una spolverata di parmigiano e l'uovo.

Per il ripieno

Far imbiondire la cipolla in una padella con 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva e aggiungere la carne macinata. Farla rosolare a fuoco medio per 10 minuti e sfumare con 1/2 bicchiere di vino bianco. Versare la tazza di passata di pomodoro e far cuocere il tutto per 30 minuti.

Procedimento per gli arancini

Schiacciare sul palmo della mano uno strato sottile di riso ormai freddo. Formare un incavo all'interno e aggiungere un cucchiaino di carne e qualche pezzetto di mozzarella e chiudere con un altro strato di riso. Modellare a questo punto il riso formando una palla. Comprimere bene il riso e sigillare passando l'arancino nel mix di farina di riso e mais. Composti tutti gli arancini immergerli completamente in olio bollente. Quando avranno raggiunto la giusta doratura estrarli dall'olio e porgerli su un foglio di carta assorbente.

E' possibile fare gli arancini anche con altri ripieni: ragù e piselli, mortadella e pistacchio.