PASSATA DI CECI E GAMBERI

Un abbinamento insolito da provare assolutamente, entrerà a far parte delle vostre pietanze preferite.



Per 4 persone

300gr. ceci secchi o 2 scatole da 400gr ceci lessati

500gr. code di gamberi freschi o congelati

150gr.pancetta stagionata affettata

olio extv q.b.

pepe

sale





Mettere a bagno per 12 ore i ceci secchi con un cucchiaino di bicarbonato, trascorso questo tempo scolarli e ricoprirli con acqua tiepida. Dopo averli lessati mettere in una ciotola parte dell’acqua di cottura ed usare il passatutto se si vuole eliminare la pellicina oppure frullarli con il minipimer. La crema non deve essere né troppo secca né troppo densa quindi regolarsi aggiungendo l’acqua della lessatura tenuta da parte ed aggiustare di sale. Intanto sgusciare i gamberi e dopo aver tolto il filetto nero sul dorso bardarli con una fettina di pancetta. Farli rosolare in padella con un filo di olio per pochi minuti senza salare perché la pancetta è già molto saporita. Servire la crema in ciotole di terracotta con un filo di olio, guarnire con i gamberi ed una spolverata di pepe.

Buon appetito, Nellina.