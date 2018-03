POLPETTE DI MELANZANE senza glutine

Ingredienti per 2 persone:

3 melanzane

2 uova

2 fette di mollica di pane raffermo senza glutine

2 cucchiai di parmigiano

sale q.b



Mettete a bagno le due fette di pane raffermo s.g. e nel frattempo tagliate a tocchetti le melanzane e friggetele in olio bollente. In una terrina unite le melanzane fritte con le uova, il pane strizzato, il parmigiano e il sale. Se l'impasto dovesse essere ancora troppo morbiso aggiungere un po' di pan grattato s.g.

Formate delle polpette della grandezza che desiderate e friggete o cuocete al forno ad una temperatura di 180° fino a doratura.



DIFFICOLTA' : bassa

COSTO: 3,50 euro