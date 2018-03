TROTA SALMONATA IN SALSA ROSA

La salsa rende il gusto del pesce molto delicato e piacevole. Piatto freddo da servire sia come antipasto che come secondo.



Per 4 persone:

1 kg. trota salmonata

1 vasetto di maionese medio

3 cucchiai ketchup

carota

sedano

1 foglia alloro

cipolla

pepe in grani

1 rametto maggiorana

salvia

rosmarino





Eliminare le interiora al pesce, sciacquare ripetutamente e sistemarlo in una pentola con tutti gli aromi, coprire con acqua ed aggiungere una manciatina di sale. Lessare il pesce per 20’ circa poi spinarlo. Fare con la polpa tanti mucchietti posizionandoli in un piatto da portata su di un letto di rucola. Per la salsa rosa mescolare maionese e ketchup. Ricoprire le porzioni di trota con la salsa e decorare con olive nere.

Buon appetito, Nellina.