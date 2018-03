LA RICETTA. Il pane senza glutine fatto in casa, sebbene richieda un po' di pazienza nella preparazione, soprattutto le prime volte, consente un grandissimo risparmio economico. Con questa ricetta spendiamo circa 3€/kg per una pagnotta a fronte dei 12€/kg del pane gluten free fresco in vendita negli esercizi commerciali.



Ingredienti:

400 gr. di farina senza glutine per pasta e pizza

310 gr. di acqua

11 gr. grammi di lievito di birra fresco

4 gr. di sale

16 gr. di olio





Versare in un recipiente l'acqua tiepida e far sciogliere il lievito. Aggiungere quindi la farina, il sale, l'olio e lavorare il tutto con un cucchiaio. L'impasto risulterà abbastanza colloso, e anche un po' difficile da maneggiare, (per questo inizialmente ci aiutiamo con il cucchiaio) ma non va asciugato con ulteriore farina mentre lo si lavora. Raggiunta la consistenza di un panetto, lasciamo lievitare per un paio d'ore l'impasto nello stesso recipiente coperto da un panno e messo in posto tiepido. Passate le 2 ore, diamo al panetto le sembianze di un filoncino, lo poniamo sulla placca da forno con un po' di carta forno ma senza aggiungere nè olio nè burro. Inforniamo in forno già caldo a 180/200° per circa 25 minuti.

Il pane cotto rimane di una colorazione chiara, non c'è una doratura come per il pane col glutine e bisogna tenerne conto ai fini di una corretta cottura. Controlliamo la cottura con uno stecchino di legno e non appena l'interno del pane risulterà asciutto togliamo dal forno, senza farlo cuocere troppo rischiando di far seccare eccessivamente l'impasto. Come la maggior parte degli alimenti senza glutine, va consumato velocemente e non non può essere conservato oltre 3 giorni a meno che non venga congelato lo stesso giorno in cui viene prodotto.

Queste dosi sono ideali sia per una preparazione del pane a mano che con la macchina del pane. Nel secondo caso, basterà incorporare tutti gli ingredienti insieme nelle stesse dosi indicate.

DIFFICOLTA': media, per via della collosità e dell'attenzione da prestare in cottura

COSTO: 3 euro/kg (a fronte dei 12euro/kg del pane gf fesco in vendita)