PEPERONI SOTT’ACETO

Una piccola provvista di verdure sotto vetro è sempre comoda da tenere in casa. Questa è di una facilità unica non bisogna né cuocere né sterilizzare.





Ingredienti:

Peperoni carnosi gialli e rossi

Aceto

Sale

Barattoli di vetro a chiusura ermetica.





Ideali da conservare interi sott’aceto sono le papaccelle. Peperoni rossi, tondi e carnosi, molto comuni in Campania, che in inverno si utilizzano in vari piatti tra cui la famosa insalata di rinforzo. In mancanza cerchiamo di acquistare peperoni rossi e gialli che siano molto spessi, freschi e sani, senza ammaccature o parti mollicce. Lavare e porre ad asciugare al sole. Eliminare da ogni peperone i semi ed i filamenti biancastri e tagliarli a listarelle non troppo sottili. Riempire i barattoli pulitissimi con i filetti alternando i due colori. Nell’aceto mettere un cucchiaino di sale per ogni litro e, dopo aver miscelato, versare nei contenitori. Conservare al buio almeno per 20 giorni.

Non indugiate e mettetevi all’opera perché in seguito vi dirò come utilizzarli con carne di maiale, pollo o coniglio.

Buon appetito, Nellina.