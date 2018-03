DOLCE ROMANTICO

Per sorprendere la persona amata servite a colazione questo dolce.



Come si fa ad inserire un cuore al suo interno? Se vi incuriosisce leggete il procedimento.

INGREDIENTI impasto rosso

200 farina 00

100 zuchero

75 burro

75 latte

2 uova

una punta di cucchiaino colorante rosso in polvere

mezza bustina lievito

buccia limone gratt. impasto neutro

400 farina 00

200 zucchero

150 burro

150 latte

3 uova

1 bustina lievito

buccia limone gratt.

Ho visto fare questo dolce ed ho provato a farlo anch’io con un buon risultato. Il trucco sta nella preparazione di due distinti panettoni, uno rosso, cotto precedentemente, da cui ricavare tante formine a cuore che inserite una accanto all’altra in uno stampo da plumcake e ricoperte da un altro composto crudo neutro ci permette di ottenere questo risultato.

Per l’impasto rosso montare uova e zucchero, unire successivamente il burro a pomata ed il colorante sciolto nel latte. Mescolare alla farina il lievito e la buccia grattugiata del limone ed amalgamarlo a cucchiaiate al composto. Rivestire una teglia rotonda con carta forno versare l’impasto e dopo un riposo di 3’ infornare a 180° per 20’. Lasciare raffreddare e ricavare tante formine a forma di cuore la cui altezza e larghezza deve essere di poco inferiore alle misure della teglia da plum cake. Preparare allo stesso modo il composto senza colorante. Versare sul fondo dello stampo, precedentemente imburrato ed infarinato, un centimetro di impasto neutro posizionare una fila di cuori con la punta rivolta verso il fondo uno accanto all’altro senza lasciare spazio tra loro, coprire il tutto con l’impasto rimanente. Infornare a 180° per 30’. Decorare il dolce con una glassa reale o con una spolverata di zucchero a velo.

Buon appetito, Nellina.