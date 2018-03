MAZZETTI DI ASPARAGI

Può considerarsi un antipasto, un contorno o un secondo arricchendolo con un uovo ad occhio di bue.



Per 4 persone:

500gr. asparagi freschi

150gr. pancetta stagionata a fettine

50gr. burro



Lessare gli asparagi in acqua salata e scolarli. Una volta raffreddati fare tanti mazzetti con 4 o 5 asparagi, avvolgere ad ognuno una o due fettine di pancetta. Sistemare gli involtini in una padella antiaderente, sopra mettere il burro a fiocchetti e fare rosolare brevemente in padella.



Se si vuole utilizzare come secondo piatto basta servire accanto un uovo, fritto ad occhio di bue, a testa.





Buon appetito, Nellina.