LINGUINE E FAGIOLINI

Per 4 persone

300gr. linguine

500gr. pomodori freschi maturi

500gr. fagiolini freschi

1 mazzetto di basilico

aglio

4 cucchiai olio

sale, peperoncino.

Acquistare fagiolini freschi teneri e sottili che non abbiano filamenti duri. Eliminare le estremità, lavare e lessare in acqua bollente salata.



Preparare un sughetto semplice facendo soffriggere l’aglio tritato ed il peperoncino nell’olio. Unire i pomodori a pezzetti, salare e cuocere per 10’.



Aggiungere i fagiolini e tanto basilico, lasciare insaporire sul fuoco per qualche minuto. Intanto lessare al dente le linguine e versarle nell’intingolo preparato. Amalgamare delicatamente e servire.





Buon appetito, Nellina.