MUFFIN SALATI WURSTEL E FONTINA

LA RICETTA. Quando si cucina per un celiaco oltre ad evitare la farina, dobbiamo prestare attenzione anche ai singoli ingredienti.

Il glutine infatti viene utilizzato spesso come addensante o conservante ed è quindi contenuto nella quasi totalità dei prodotti in commercio.

Bisogna cercare sempre la dicitura "alimento senza glutine" sul prodotto che si compra, o controllarne la sua presenza sul prontuario dell' AIC, Associazione Italiana Celiachia. Troviamo infatti il glutine negli insaccati, in tutti i cibi già pronti e nei surgelati.



Ricetta per 12 muffin

250 gr. farina senza glutine per pane e pizza

1 bustina di lievito istantaneo s.g.

200 ml di latte

50 ml. di olio extra vergine di oliva

2 uova

200 gr. di wurstel s.g.

100 gr. di fontina

sale q.b

pepe q.b





In una terrina mescolare tra loro tutti gli ingredienti liquidi, quindi l'olio, il latte le uova e un pizzico di sale e di pepe. Aggiungere in seguito gli ingredienti secchi: la farina e il lievito istantaneo. Amalgamare velocemente l'impasto con un cucchiaio di legno. Aggiungere i wurstel tagliati a rotelline e la fontina a cubetti. Mescolare velocemente fino ad ottenere un impasto omogeneo. Oleare e infarinare gli stampini per muffin e riempirli con l'impasto per circa 2/3 della loro altezza. Infornare i muffin in forno preriscaldato a 180° per 25 minuti. Una volta sfornati, lasciateli intiepidire prima di toglierli dagli stampini per servirli.