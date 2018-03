TONNO SOTT’OLIO

Fatto in casa ha un altro sapore, non è proprio possibile azzardare alcun paragone con quello in commercio inscatolato.



INGREDIENTI:

tonno

sale grosso

olio

erbe aromatiche

1 limone

olio di semi di girasole





Non ci sono quantità stabilite ma posso darvi solo la proporzione per chilogrammo di tonno fresco:

1 kg. tonno + 100 gr. di sale.

Mettere i tranci di pesce in una pentola capiente dopo averli pesati, coprire con acqua fredda e la quantità occorrente di sale grosso. Portare sul fuoco ed unire tutte le piante aromatiche possibili come maggiorana, alloro, prezzemolo, salvia, rosmarino ed un limone tagliato a metà. Bollire per 3 ore schiumando di tanto in tanto. Scolare ed eliminare sia le spine che le parti nere del pesce. Lasciare asciugare su teli di stoffa per 2 giorni. Invasare in barattoli di vetro, sterilizzati, con grani di pepe e coprire con olio di semi di girasole. Si consiglia l’olio di semi perché è insapore mentre l’olio extravergine di oliva andrebbe, con il suo sapore deciso, ad alterare quello naturale del tonno. Conservare in luogo fresco e buio. Si mangia dopo 1 mese.

Buon appetito, Nellina.