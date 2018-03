Per dire che un argomento non è ovvio si dice “mica è pizza e fichi” ma questa volta è proprio pizza e fichi anzi pizza e fichi con prosciutto e pancetta.



INGREDIENTI:

1kg farina 0

6 cucchiai olio extv

1 cucchiaio zucchero

1 cucchiaio sale

25gr. lievito

6 dl acqua

fichi freschi

prosciutto crudo o pancetta stagionata

Ho trovato molto interessante un nuovo modo di cuocere un impasto da farcire dopo cotto ed ho rubato l’idea. In una terrina impastare 100gr. di farina con il lievito, lo zucchero ed 1dl di acqua a temperatura ambiente. Coprire e lasciare riposare in luogo riparato (es. forno spento) per 1 ora.



Versare la rimanente farina sulla spianatoia, aprire a fontana e versare al centro il panetto lievitato, l’olio e l’acqua. Dopo aver amalgamato questi ingredienti unire il sale. La pasta va lavorata energicamente per circa 20’. (Se impastata di sera si può mettere in frigo nella parte bassa per l’intera notte).



Quando il volume della pasta sarà raddoppiato ungere una teglia e stendere metà impasto sul fondo, irrorare la superficie con olio. Stendere la pasta rimanente della stessa grandezza e sovrapporla a quella nella teglia. In questo modo avremo una pizza da riempire già divisa in due, infatti, dopo cotta le due parti si separeranno senza bisogno di tagliarla.



Cospargere sulla superficie un filo di olio ed infornare in forno preriscaldato a 220° per 20’. Tolta dal forno aprirla a libro e farcire la base con prosciutto crudo da una parte e pancetta dall’altra, completare mettendo su tutto i fichi sbucciati, coprire con l’altra parte di pizza. Attendere qualche minuto affinchè il calore della focaccia sciolga il grasso dei salumi poi tagliare e servire.



In questo modo potrete assaggiare le due versioni fichi/prosciutto e fichi/pancetta, sono ottime entrambe ma quella con la pancetta è sublime.



Buon appetito, Nellina.