RISOTTO DA RE SENZA GLUTINE

A TAVOLA. Il risotto è il re nella cucina dei celiaci. E' uno degli alimenti più consumati e fornisce una serie infinita di alternative. Facile da cucinare e ideale se si hanno a cena degli ospiti, oppure se si ha un celiaco come ospite è una valida alternativa per chi non è molto pratico ai fornelli.

Si deve fare sempre attenzione agli ingredienti che si mettono all'interno delle ricette anche se si tratta di risotti perchè tutti gli ingredienti devono essere senza glutine. Non comprare risotti già preparati in busta.

Utilizzare sempre mestoli non di legno perchè, anche se li laviamo, è più facile che rimanga qualche traccia di glutine nelle fessure.





Ingredienti per 4 persone:

350 gr. di riso carnaroli

2 cucchiai di olio

4 cucchiai di passata di pomodoro

150 gr. di funghi secchi

1/2 cipolla fresca tritata

sale q.b.

brodo vegetale







Tritare finemente la cipolla e farla appassire in un tegame con due cucchiai di olio. Aggiungere i funghi secchi, precedentemente messi a bagno in acqua tiepida. Far cuocere a fuoco vivace per 5 minuti. Far tostare il riso nello stesso tegame per qualche minuto e poi aggiungere la passata di pomodoro, il sale e l'acqua in cui abbiamo fatto ammorbidire i funghi. Mescolare bene per qulche minuto. Portiamo a cottura il riso aggiungendo piano piano il brodo vegetale. Cuocere per circa 25 minuti facendo attenzione ad aggiungere brodo quando quello precedente sia assorbito.

Spegnere il fuoco, mantecare con una noce di burro e aggiungere una foglia di basilico fresco.





Difficoltà: media