GRANITA DI MELONE E MENTA

Fresca e dissetante si preparare in pochissimi minuti.





Per 4 persone:

1 melone retato

zucchero q.b.

liquore o sciroppo di menta

foglioline di menta fresca





Frullare le fette di melone, essendoci meloni molto dolci ed altri meno assaggiare ed aggiungere zucchero a piacere.

Porre in freezer almeno 2 ore mescolando di tanto in tanto. Servire la granita in coppette guarnita con una spruzzata di liquore o sciroppo di menta e foglioline di menta fresca.



Buon appetito, Nellina.