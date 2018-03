CROSTATA DI MARMELLATA SENZA GLUTINE

Molte delle merendine e dei dolci senza glutine in commercio sono piene di grassi idrogenati e zuccheri per far sì che i sapori siano quanto più simili ai prodotti con il glutine. E' importante guardare bene le etichette dei prodotti gluten free per sapere quello che mettiamo in tavola. Una garanzia è quella di preparare con le proprie mani, e un po' di pazienza, i dolci, soprattutto per i più piccoli, così da non esagerare con le quantità di grassi e zuccheri.



Ingredienti per una crostata da 24 cm di diametro

Per la pasta frolla:

260 gr. di farina senza glutine

1 uovo

100 gr. di burro

100 gr. di zucchero

2 cucchiaini di lievito per dolci senza glutine.

1 barattolo di confettura di fichi senza glutine.





In un recipiente far sciogliere lo zucchero con le uova, aggiungere il lievito per dolci e la farina senza glutine. Impastare finchè non si ottiene un composto omogeneo. La pasta frolla non va lavorata a lungo.

Appena si ottiene un panetto compatto avvolgerlo nella pellicola trasparente e farlo riposare in frigo per circa 30 minuti. Imburrare una teglia del diametro di circa 24 e infarinarla. Cominciare a foderare la teglia con la pasta frolla fino a coprire i bordi per circa 2/3 dell'altezza. Versare la confettura di fichi e terminare creando delle strisce da porre sopra. Durante la cottura infatti la crostata crescerà e aumenterà la propria altezza.

Cuocere a 200° per 30 minuti.



Costo: 2,50 €

Difficoltà: media