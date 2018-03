CROSTATA DI MELE

Sono tanti i dolci con le mele: torte, frittelle, strudel. Voglio proporvi la ricetta di questa crostata molto golosa e di sicuro successo.



Pasta:

450 gr. farina,

100 gr. burro,

200 gr. zucchero,

3 uova,

½ bustina lievito x dolci,

1 bustina vaniglia, cannella.



Ripieno:

1 kg. mele golden,

¼ di crema.





Sbucciare e tagliare a fettine le mele e farle saltare in padella con un bicchierino di rum ed un cucchiaio di zucchero fino ad assorbire la parte liquida. Impastare la frolla e tenerla in frigo 30’. In una teglia rivestita con carta forno stendere un disco di pasta grande che ricopra sia il fondo che i bordi.

Riempire spalmando prima lo strato di crema e poi sopra le mele raffreddate. Decorare la parte superiore con striscioline di pasta, formando una grata come per le normali crostate, ed una spolverata di zucchero e cannella. Infornare a 180° x 50’.

Si possono preparare anche tante mini crostatine monoporzioni.

Buon appetito, Nellina.