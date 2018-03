MALTAGLIATI VONGOLE E CECI

Un’unione eccezionale terra mare è fagioli e cozze, un po’ meno diffusa ma altrettanto piacevole l’abbinamento vongole e ceci. Provare per credere.



Per 4 persone

400gr. farina semola rimacinata

1kg. vongole

300gr.ceci lessati

½ bicchiere olio extv.

aglio

prezzemolo

peperoncino

sale

Impastare la farina con acqua calda fino ad avere una massa liscia ed omogenea. Lasciare a riposo.

Lavare le vongole e porle sul fuoco in una pentola con coperchio per farle aprire. Lasciare alcune vongole con il guscio e sgusciare tutte le altre. Rosolare due spicchi di aglio in una padella con olio e peperoncino unire le vongole ed i ceci.

Cuocere 10’ unendo un po’ di acqua delle vongole filtrata. Intanto stendere la pasta e ricavare i maltagliati. Lessarli in abbondante acqua salata. Scolare la pasta al dente, versarla nel sugo e completare la cottura per 2 minuti aggiungendo mezzo bicchiere di acqua di cottura dei ceci, calda.





Buon appetito, Nellina.