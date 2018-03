POLPETTE DI CARNE (SENZA GLUTINE)

Ingredienti per 2 persone

250 gr. di carne macinata

2 uova

2 cucchiai di parmigiano

2 cucchiai di impanatura di farina di mais

1 pizzico di sale







In una terrina amalgamate tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo. Se dovesse risultare troppo morbido aggiungere altra impanatura di farina di mais. Formate delle polpette e friggetele in una padella con olio bollente o cuocetele in forno ad una temperatura di 180° per 25 minuti circa



DIFFICOLTA': bassa

COSTO: 3,50 euro