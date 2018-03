SOGLIOLE IMPANATE E FRITTE

C’è poco da dire quando un alimento è fritto visto che si dice che perfino una suola di scarpa fritta diventa buona.



Per 4 persone:

4 sogliole o 8 filetti

pane grattugiato o panatura pronta

prezzemolo

sale

pepe

2 uova

olio di arachide q.b.





Certamente le sogliole fresche sono tutta un’altra cosa, la differenza di sapore c’è, ma per quanto detto sopra se acquistate filetti di sogliola congelati vanno bene comunque. Per tenere salda la panatura al pesce se non volete utilizzare l’uovo intero si può adoperare solo l’albume. Le sogliole vanno spellate e sfilettate, lavate ed asciugate. Nel pane grattugiato o nel preparato pronto per panatura aggiungere il prezzemolo tritato finemente, sale e pepe. Battere le uova ed immergere un filetto per volta prima nell’uovo e poi nella panatura pressandolo con il palmo della mano per fare aderire bene il pane in ogni punto. Procedere così per tutti gli altri. In una padella fare riscaldare l’olio e friggere facendo dorare bene le cotolette di pesce. Poggiare appena tolte dall’olio su carta assorbente e servire calde con contorno di insalata mista o puntarelle.



Buon appetito, Nellina.