BISCOTTI STELLARI senza glutine

La celiachia è una malattia autoimmune dell'intestino tenue, che si verifica in individui di tutte le età, geneticamente predisposti. Tra le cause della celiachia rientrano sia fattori ambientali sia fattori genetici. I fattori ambientali sono rappresentati dal glutine, ovvero la componente proteica delle farine di frumento, orzo, segale ed avena. Ad oggi la dieta senza glutine è l'unica terapia e per questo deve essere molto rigorosa, poiché bastano minime quantità per impedire il miglioramento e questa deve essere seguita scrupolosamente per tutta la vita. Non vi è nessun farmaco disponibile per prevenire i possibili danni o per evitare che il corpo attacchi l'intestino quando è presente il glutine. La stretta aderenza alla dieta permette, nella maggior parte dei casi, la risoluzione di tutti i sintomi.



I celiaci possono condurre una vita normale e priva di disturbi attenendosi strettamente ad una alimentazione priva di glutine.

Anche cucinare senza glutine può diventare molto divertente e facile. Dopo le prime sperimentazioni si può notare quanto anche questi alimenti siano gustosi e saporiti.

Da oggi pubblicheremo una serie di ricette facili per sensibilizzare celiaci e non a questa educazione alimentare per condividere con serenità un pasto in compagnia.

Qualche accortezza in più e maggiore serenità per i celiaci che si trovano a mangiare insieme agli altri.



Ricetta per 10 biscotti grandi

150 gr. di farina di riso

80 gr. di zucchero

1 uovo

70 gr. di burro

80 gr. di cacao amaro senza glutine

zucchero a velo senza glutine





Far sciogliere il burro ed amalgamarlo con lo zucchero e l'uovo. Aggiungere lentamente la farina e continuare a mescolare senza che si creino grumi. Aggiungere il cacao amaro. Come per tutti gli impasti privi di glutine si otterrà un composto che non è paragonabile a quello tradizionale, risultando più umido e colloso. E' consigliabile quindi bagnarsi leggermente le mani per comporre i biscotti, della forma e dimensione desiderata. Stendere sulla teglia la carta forno e cuocere a 180 gradi per 20 minuti. Durante la cottura i biscotti si asciugheranno e verranno fragranti e golosi! Una volta raffreddati spolverare con zucchero a velo



DIFFICOLTA' : bassa

COSTO: 3 euro