TUBETTONI CON TOTANI

Con questo piatto si porta il mare in tavola anche a chi vive lontano dal mare.



Per 4 persone:

350 gr. pasta tipo tubettoni

5 totani medi

10 pomodorini pachino

½ bicchiere di vino bianco secco

4 cucchiai di olio extv.

sale, pepe, prezzemolo , aglio.



Pulire i totani svuotando la pancia senza aprirla ed eliminare la bocca a becco che si trova al centro dei tentacoli. Togliere la pelle e dopo averli ben lavati, con le forbici, tagliare ad anelli il sacco e spezzettare i tentacoli. In una padella antiaderente fare imbiondire l’aglio nell’olio ed unire i totani. Cuocere a fiamma moderata aggiungendo di tanto in tanto il vino. Per controllare la cottura infilzare con una forchetta sia gli anelli che i tentacoli, se penetra facilmente è il momento di unire i pomodorini interi. Dopo 5’ versare nel sugo i tubettoni lessati al dente, prezzemolo tritato e pepe macinato al momento. Spadellare per qualche istante e servire.



Buon appetito, Nellina.