BACI DI SATANA

Vengono chiamati così i peperoncini tondi rossi piccanti. Ripieni e conservati sott’olio sono dei bocconi di fuoco tanto buoni da far piangere. Una bella gara da proporre a tavola per sfidare Satana.





INGREDIENTI:

30 peperoncini

½ l. aceto

½ l. vino bianco

1 cucchiaino sale

360gr. tonno sott’olio

10 acciughe

olive verdi e nere

50gr. capperi

olio extv. q.b.





E’ un lavoretto semplice ma bisogna fare attenzione nel maneggiarli perché la capsicina dei peperoncini è irritante quindi la prima cosa da fare è quella di indossare guanti in lattice usa e getta e di non toccarsi gli occhi. Lavare e privare dei semi ogni peperoncino incidendo la calotta superiore dove c’è il picciolo. In una pentola sul fuoco versare vino, aceto e sale. Al bollore immergere i peperoncini, dopo 3’ scolare e disporli su carta assorbente per qualche oretta rigirandoli ogni tanto. Nel frattempo preparare il ripieno mescolando il tonno sgocciolato con le olive snocciolate e tritate. Quando i peperoncini si saranno ben asciugati, cosa molto importante per la conservazione, inserire in ognuno un pezzetto di acciuga e qualche cappero poi aggiungere il ripieno che preferisco non frullare per non confondere i vari sapori. Vi consiglio di riempire dei vasetti piccoli in modo tale che una volta aperti si consumino tutti e non rimanga il contenitore smezzato. Una volta sistemati versare l’olio fino a coprirli, con uno spiedino o con un coltello cercare di fare uscire le bolle d’aria, tappare e conservare in frigo. Si possono gustare dopo una settimana.

Buon appetito, Nellina.