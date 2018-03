SALSICCE PATATE E PAPACCELLE

Appetitose perché l’aceto contenuto nei peperoni rende il piatto molto stuzzicante.





Per 4 persone

8 salsicce di maiale

1 kg. patate

4 papaccelle o 1 barattolo di peperoni sott’aceto

4 spicchi di aglio

olio,

sale,

pepe



Le papaccelle sono peperoni rossi carnosi tondi conservati interi con tutto il picciolo in barattoli di vetro, con la bocca larga, coperti di aceto. In Campania vengono utilizzati in vari piatti tra cui la famosa insalata di rinforzo. Per preparare questo piatto ci vorrebbero le papaccelle ma per chi non le trova acquistare un barattolo di peperoni sott’aceto reperibile in commercio. Sbucciare e lavare le patate, tagliare a tocchi grossi. Scolare e sistemare in una pirofila da forno, condire con un filo d’olio, poco sale, pepe, peperoni a listarelle e gli spicchi di aglio interi, infilzati con uno stuzzicadenti per eliminarli facilmente.

Dopo aver amalgamato bene patate e peperoni adagiare tra loro le salsicce. Infornare a 200’ per 20’ circa, senza mai mescolare per non frantumare le patate. Servire caldissime non appena il tutto risulta ben rosolato.

Buon appetito, Nellina.