RISO AL PROFUMO DI SICILIA

Piatto semplice dall’odore invogliante. Gusto delicato ma particolarmente gradevole.







Per 4 persone:

350 gr. riso arborio

1 cipollina fresca o 1 porro

50 gr. burro

1 limone grande (non trattato)

100 gr. panna

150 gr. philadelphia

50 mascarpone

50 gr. parmigiano gratt.

6 dl. brodo vegetale



L’ingrediente che caratterizza questo piatto è il limone. Se non riusciamo a trovare quello siciliano, è importante che sia di ottima qualità, non trattato, freschissimo e profumato. Soffriggere la cipolla tritata nel burro. Aggiungere il riso tostarlo bene per 4’, portare a cottura unendo poco per volta il brodo. A fuoco basso prima di completare la cottura unire la scorza del limone grattugiata ed il succo di ½ limone, poi il frullato di panna, philadelphia e mascarpone.

A fuoco spento mantecare il riso con parmigiano e pepe. Servire subito cospargendo altra buccia di limone grattugiata.

Buon appetito, Nellina.