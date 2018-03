BRUSCHETTA CON SALSICCIA

Antipasto goloso e facilissimo pronto in pochi minuti.



Per 4 persone

fette di pane casereccio

6 salsicce di maiale

Aglio





Non ho indicato la quantità di pane perché se le fette sono grandi ne occorre 1 a testa se piccole 2. Poi dipende dalla fame e da ciò che sarà servito dopo. Bruschettare le fette di pane o sul gas in una padella antiaderente o sulla brace. Strofinare ogni fetta con l’aglio. In un’altra padella mettere le salsicce private del budello e sbriciolate. Saltare la carne a fuoco vivo per pochi minuti e servirla sul pane caldo con il suo condimento.

Buon appetito, Nellina.