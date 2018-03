GELATO AL CAFFE’

Facile, genuino e casalingo senza l’uso della gelatiera. Provare a farlo per apprezzarne la bontà.



INGREDIENTI.

150 gr. zucchero,

caffè ristretto (una macchinetta da tre tazze),

1 cucchiaino cacao amaro,

2 uova,

½ litro di panna fresca,

1 bustina di vaniglia.





Il caffè ristretto si ottiene mettendo nella macchinetta caffè al posto dell’acqua. Bisogna quindi fare una prima macchinetta, come normalmente si fa, riempiendo il serbatoio con l’acqua. Una volta uscito il caffè versarlo in un bicchiere e dopo aver lavato la macchinetta riempire il serbatoio con il caffè tenuto da parte ed altra polvere di caffè nell’imbutino.

Montare le uova intere con lo zucchero ed il cacao, fino a renderle gonfie e spumose.

Si sa che si può contrarre la salmonellosi mangiando uova crude, per maggiore sicurezza e tranquillità preferisco versare sopra il caffè bollente per sterilizzarle. Frullare e fare raffreddare. Aggiungere la panna montata mescolando delicatamente dal basso verso l’alto. Unire la bustina di vaniglia. Versare in una ciotola da plum cake o in singole coppette e mettere in freezer. Servire capovolto guarnito con chicchi di caffè al cioccolato e cialde.

Buon appetito, Nellina.