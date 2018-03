GNOCCHI RUCOLA E SALSICCIA

Ricetta veloce e molto saporita si prepara all’istante.



per 4 persone:

1kg. gnocchi di patate

2 cucchiai di olio extravergine oliva

1 spicchio di aglio

4 o 5 salsicce di maiale

1 mazzetto di rucola

sale

50gr. parmigiano grattugiato o pecorino.



Mettere l’acqua per lessare gli gnocchi in una pentola sul fuoco. Lessare gli gnocchi, scolarli conservando un bicchiere di acqua di cottura e condirli con un filo di olio. Nel frattempo in una padella rosolare l’aglio nell’olio ed aggiungere le salsicce private del budello e sbriciolate. Cuocere a fuoco moderato aggiungendo qualche cucchiaio di acqua degli gnocchi, tenuta da parte. Quando è ben rosolata ed emana un profumo di arrosto unire gli gnocchi e saltarli brevemente con la rucola ed il formaggio. Servire caldi.

Buon appetito, Nellina.