RISOTTO PERE E GORGONZOLA

Semplicissimo da preparare. Gusto insolito ma gradevole.



Per 4 persone:

350 gr. riso arborio

1 cipollina fresca o 1 porro

50 gr. burro

200ml vino bianco

120 gr. gorgonzola dolce

2 pere kaiser

50 gr. parmigiano gratt.

7 dl. brodo vegetale

sale.





Consiglio la pera Kaiser perché più soda ed è particolarmente resistente alla cottura mentre per il gorgonzola si può anche optare per quello piccante se si preferisce un gusto deciso. Soffriggere la cipollina tritata nel burro. Aggiungere il riso e tostarlo bene per 4’ fino a farlo diventare trasparente, versare il vino e lasciarlo sfumare.

Portare a cottura unendo poco per volta il brodo vegetale. Qualche minuto prima di completare la cottura unire il gorgonzola a pezzetti ed una pera sbucciata e tagliata a dadini. A fuoco spento mantecare il riso con il parmigiano. Aggiustare di sale se necessario. Servire guarnendo il piatto con la pera avanzata tagliata a fettine.

Buon appetito, Nellina.