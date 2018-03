TARALLI MANDORLE E PEPE

E’ un’espressione non sempre positiva dire “finisce a tarallucci e vino”, ma per una cena in compagnia con amici sinceri concluderla così mette allegria e buonumore.





INGREDIENTI:

500 gr. farina 0

200 gr. strutto

200 gr. mandorle tritate

20 mandorle intere

25 gr. lievito di birra

250 gr. acqua

2 cucchiaini di pepe

2 cucchiaini di sale





Sulla spianatoia mettere farina, strutto, mandorle e pepe. Amalgamare unendo l’acqua, in cui è stato sciolto il lievito, un po’ per volta.

Aggiungere il sale ed impastare per 20’. Formare con la pasta tanti taralli tondi o treccine inserendo qualche mandorla intera, lasciare lievitare finché non raddoppino di volume. Mettere a bollire in una pentola larga abbondante acqua e tuffare 3 o 4 taralli per volta. Appena vengono a galla, dopo 2 minuti circa, prenderli con una schiumarola e adagiarli su canovacci puliti. Ripetere questa operazione fino a lessarli tutti. Lasciare raffreddare ed asciugare all’aria per qualche ora. Trasferire i biscotti in teglie rivestite di carta forno e cuocere a 180° per 20’circa, in forno preriscaldato. Dopo averli cotti tutti rimettere nel forno, caldo ma spento, a biscottare. Per ottenere la giusta friabilità devono risultare duri al tatto. Se risultano ancora morbidi riscaldare di nuovo il forno e rinfornare. Conservare in contenitori a chiusura ermetica quando sono completamente freddi.

La precottura in acqua bollente li rende lucidi in superficie, volendo si può evitare questo passaggio infornandoli direttamente. La forma non è importante ma per intingerli nel bicchiere di vino è più indicata la treccina.

Buon appetito, Nellina.