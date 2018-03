BIETOLA E PATATE

Minestra apprezzabile nella sua semplicità.





Per 4 persone:

500gr. bietole

2 o 3 patate

4 cucchiai olio extv.

2 spicchi aglio

peperoncino

sale.



Ci sono cose tanto semplici che a volte non ci viene in mente di cucinare come questa minestra che può sostituire volendo il solito piatto di pasta o da servire come contorno a carne o pesce.





Lavare molto bene le bietole, spezzare non di netto l’estremità del gambo e tirare per eliminare i filamenti fino alla foglia. Lessare insieme, in acqua salata, bietole e patate a tocchi grossi poi scolare bene. In una padella rosolare prima aglio e peperoncino e poi aggiungere bietole e patate.



Saltare in padella brevemente e servire. Per chi è a dieta basta un filo di olio di frantoio dopo averla bollita.



Buon appetito, Nellina.